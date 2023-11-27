Stoltenberg'den Türkiye'ye İsveç çağrısı: Artık zamanı geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme zamanı geldi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in bloğa katılımı hakkında basına konuştu.
Ekim ayında TBMM Dışişleri Komisyonuna sevkedilen İsveç'in NATO'ya katılım müzakereleri 16 Kasım'da ertelenmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'ya İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla geciktirmemesi çağrısında bulundu. Brüksel'de konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme vakti geldi" dedi.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi ekim ayında TBMM Dışişleri Komisyonuna sevk edilmişti.
Ancak TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan katılım protokolüne ilişkin müzakerelerin 16 Kasım'da ertelenmesine karar verilmişti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini, değişen güvenlik ortamının yarattığı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtmişti.