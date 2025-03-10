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Suriye ile SDG anlaşmaya vardı: İşte 8 maddelik anlaşma

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın yapılan açıklamada Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Suriye ile SDG anlaşmaya vardı: İşte 8 maddelik anlaşma
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Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminden yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile orduya entegrasyon konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SANA'da, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile HTŞ yönetiminin başkanı Ahmed el Şara anlaşmayı imzaladığı anların görüntüleri paylaşıldı. 

SDG ile HTŞ yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle: 

- Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması,

- Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması,

- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması,

- Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi,

- Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması,

- Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi,

- Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi,

- Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.

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