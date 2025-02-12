Suriye konulu konferansın üçüncüsü 13 Şubat'ta yapılacak

ANKARA (EKONOMİ) - Suriye konulu konferansların üçüncüsü 14 Aralık 2024’te Akabe ve 12 Ocak 2025’te Riyad toplantılarının ardından 13 Şubat'ta Paris'te yapılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek. Türkiye'nin konferansta Suriye'nin yeni yönetime destek verilmesinin öneminin altını çizeceği, bölücü terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin yarattığı tehdide dikkat çekmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Paris toplantısı, önceki iki toplantının devamı niteliği taşıyor. Toplantıya, Suriye, bölge ülkeleri ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkeler yanında ilgili uluslararası kuruluş temsilcileri de katılacak. Toplantının Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlara odaklanması beklentisi bulunuyor.

Türkiye’nin toplantıda, Suriye’deki yeni yönetimle ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından önem taşıdığı; bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekilmesi ve ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye’nin kararlılığının vurgulayabileceği kaydedildi.

Suriye’nin yeniden imarının başlaması gerektiği ve bunu temin amacıyla Suriye’ye yaptırımların kaldırılması, adalet ve önceki rejimin işlediği suçlar için hesap vermesinin önemine işaret edilmesi de bekleniyor.