Suriye'de son dakika gelişmeleri! Silahlı gruplar, Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı

19:38 Suriye Devlet Başkanlığı: Esad, Şam’da görevinin başında

Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkentten ayrıldığı iddiaları yalanlandı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Esad’ın Şam’da görevinin başında olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Şam’dan ayrıldığına dair söylentileri ve yalan haberleri kınıyoruz. Esad, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip etmektedir” denildi.

Suriye devlet haber ajansı da Esad’ın Şam’da kalmaya devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, stratejik açıdan büyük öneme sahip Humus kentinin kuzeyinde çatışmalar sürerken, Esad rejimi bölgeye takviye kuvvetler gönderdi.

19:11 İtalya: Doha'daki görüşmelere güveniyoruz ve destekliyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Dışişleri Bakanlığında Suriye'deki İtalyan vatandaşların tahliyesiyle ve bu ülkedeki gelişmelerle ilgili bölgedeki büyükelçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından bakanlıktaki kriz masasında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre Tajani, Doha'da Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'in de katılımıyla yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "Bizim desteklediğimiz hedef, Orta Doğu'nun istikrarında önemli bir yer tutan Suriye'de barış ve istikrarı garanti altına alacak, askeri olmayan, siyasi bir çözüm. Doha'da devam eden görüşmelere güveniyor ve destek veriyoruz. Bu toplantıdan siyasi bir çözümle bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz ve tüm tarafları bu yönde ilerlemeye teşvik ediyoruz." dedi.

Tajani, Suriye krizine ilişkin olarak G7'deki ortaklarıyla "sürekli temas" içinde olduklarını ifade etti.

İlk kaygılarının Suriye'deki 300 kadar vatandaşına yönelik olduğunu ve onları korumaya çalıştıklarını, vatandaşlarının durumunun kontrol altında olduğunu belirten Tajani, bu kişilerin tahliyesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bakan Tajani, Şam'daki büyükelçiliklerinin tahliyeleri organize etmeye hazır olduğunu da söyledi.

Tajani, "Çatışmanın taraflarından sivillerin korunmasını istiyoruz." dedi.

18:55 İsrail basını: Esad rejiminin devrilmesi İsrail için kötü haber olabilir

İsrail basını, Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişiyle bir ihtimal olarak ortaya çıkan Esad rejiminin yıkılmasının İsrail için "kötü haber olabileceğini" ve zayıflamış Esed rejiminin Tel Aviv’in çıkarına olacağını belirtti.

18:33 Rusya: Suriye'de istikrarın sağlanması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'daki 22. Doha Forumu marjında Suriye'deki gelişmelere dair Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de sonradan dahil olduğu toplantıda, Suriye'deki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararına bağlı kalındığı belirtildi.

Bakanlar, Astana Formatı garantör ülkelerinin, Suriye'deki durumun acilen istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği, bu hedef doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

18:33 Silahlı gruplar, Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

Şam kent merkezinden paylaşıldığı belirtilen bir görüntüde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetler giydiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, Şam merkezine çekilen bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması neticesinde dağıldığı gözlemlendi.

Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye, Harcele bölgelerinin yanı sıra Dürzilerinin yoğun olduğu Cereme yerleşim bölgelerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı, Esed'in posterlerinin yakıldığı ve heykellerinin yıkıldığı kaydedildi.

17:45 Şam'da Hafız Esad'ın heykeli devrildi

Hükümet karşıtı protestocular, muhaliflerin Şam'a girmeye başladığı dakikalarda çoğunluğu Dürzi ve Hristiyan olan Şam'ın Ceramana semtinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın babası eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.

Bir görgü tanığı AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, eski başkanın adını taşıyan Ceramana'daki ana meydanda "onlarca protestocunun" heykeli yıktığını gördüğünü söylerken muhalifler sosyal medyadan o anların görüntülerini paylaştı. Çevrimiçi olarak dolaşan ve AFP tarafından doğrulanan video görüntüleri, Suriye'de bir grup genicin heykeli devirdiğini ve Esad karşıtı sloganlar attığını gösteriyor.

16:57 Muhalifler Şam'a girmeye başladı

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

AFP rejim askerlerinin Irak'a kaçtıklarını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı: Esad Şam'da

AFP'nin haberine göre Suriye cumhurbaşkanlığı, Esad'ın Şam'dan ayrıldığına dair haberleri yalanladı. Suriye cumhurbaşkanlığı, Esad'ın görevini Şam'dan yürüttüğünü söyledi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.