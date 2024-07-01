Suriye'de Türk TIR'larını taşlayıp, PTT binalarını yağmaladılar
Suriye’nin Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan El Bab ve Azez’de, terör örgütü yandaşlarının Türk TIR'larına ve PTT binalarına yönelik saldırıları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şiddet olaylarının görüntüleri hızla yayılarak büyük tepki çekti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesi'nde bulunan El Bab ve Azez şehirlerinde, terör örgütü yandaşları ayaklandı. Türkiye'ye ait çok sayıda aracın El Bab'a girmesini engellemek amacıyla El Rai kavşağında toplanan kalabalık, Türk TIR'ını taşladı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
2 PTT binasının yağmalandığı bildirildi
Harekat bölgesindeki 2 PTT binasının ise yağmalandığı belirtildi. Terör yandaşları, bölgedeki halkı galeyana getirerek, gösteriler başlatılması için çağrıda bulunuyor.