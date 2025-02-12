Suriye'de yeni hükümet 1 Mart’ta göreve başlıyor!

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından geçici yönetimin sona ereceğini ve 1 Mart itibarıyla yeni bir hükümetin göreve başlayacağını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Şeybani, kurulacak hükümetin Suriye halkının farklı kesimlerini kapsayacak şekilde oluşturulacağını ifade etti. Yeni yönetimin, ülkenin siyasi geleceğini şekillendirecek önemli adımlardan biri olacağı öngörülüyor.

Rusya ve İran ile ilişkiler

Şeybani, Rusya ve İran ile ilişkilerin de Suriye halkı için hâlâ derin bir yara olduğunu vurguladı.

Şam'daki yeni hükümetin Batı ile ilişkileri güçlendirmeyi ve Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırarak ülkeyi yeniden inşa etmeyi hedeflediğini belirten Şeybani, 14 yıldır devam eden savaşın ardından “Suriye’nin özgürlüğünü ve onurunu geri kazandığını” söyledi. Yeni hükümetin 1 Mart’ta göreve başlayacağını duyuran Şeybani, ülkenin artık “barış inşa etme dönemine girdiğini” ifade etti.

"Mevcut ekonomik çöküş Esad döneminde gerçekleşti"

Geçici hükümetin uluslararası sahnede kabul görme çabaları dikkat çekiyor. Batı, hükümetin geçmişte El Kaide ile bağlantılı gruplarla ilişkisi nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bununla birlikte, yeni yönetimin bölgedeki diplomatik ilişkileri normalleştirme çabaları hız kazanmış durumda.

Şeybani, Suriye’deki ekonomik kriz ve yaptırımlar konusunda da açıklamalarda bulunarak, mevcut ekonomik çöküşün Esad rejimi nedeniyle olduğunu ve yaptırımların kaldırılmasının ülkenin yeniden inşası için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği verilerine göre, yoksulluk oranının %90’a ulaştığı Suriye’de, yeniden inşa sürecinin en az 250 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.