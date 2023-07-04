Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu: Rusya'dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu anlaşmanın süresinin 17 Temmuz'da sona ereceğine dikkati çekilen açıklamada, "bu bağlamda Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın rızası olmadan uzatılması mümkün olmayan anlaşma ile ilgili Batılı ülkeler, Ukrayna ve BM tarafından propaganda yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "İhtiyacı olan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine yardım yapmayı amaçlayan anlaşma, Ukrayna tahılının iyi beslenen ülkelere ticari ihracatına dönüştü. 1 Ağustos 2022'den bu yana Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarından ihraç edilen 32,6 milyon ton tahılın büyük bir kısmı, 26,2 milyon tonu, yani yüzde 81'i yüksek ve orta geliri olan ülkelere gönderildi. Etiyopya, Yemen, Afganistan, Sudan ve Somali gibi yoksul ülkeler, çıkarılan tahılın yalnızca 862 bin 86 tonunu, yani yüzde 2,6'sını alabildi" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın iki kısımdan oluştuğu ve "Rus gıda ve gübrenin sevkiyatına ilişkin kısmı ile ilgili durumun bozulmaya devam ettiği" vurgulanan açıklamada, "Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların, Rus gıda ürünlerinin ihracatını engellediği" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok."