Tayvan lideri Çin'in itirazlarına rağmen ABD'de

Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in, Orta Amerika ülkelerini ziyaret etme sürecinde önce ABD’nin New York'ta görüşmeler yapacağı, dönüş yolunda da Los Angeles kentine uğrayacağı beklentisi Washington ile Tayvan üzerinde egemenlik iddiasında bulunan Pekin arasında gerginliğe yol açtı.

Basına açıklama yapan Çin'in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şü şüeyan, Tsai ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında yapılacağı öngörülen gayriresmi görüşmeye işaret ederek, görüşmenin genel olarak özellikle ABD-Çin ilişkileri üzerinde "çok ciddi" etkisi olacağını söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez de Tayvan liderinin, ABD'li yetkililerle yapacağı öngörülen görüşmelerde, kendisine ABD'nin Tayvan'a "güçlü ve açık" destek verdiğinin bir kez daha iletilmesini umduğunu aktardı.

Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Mike Gallagher ise Tsai'nin ziyaretini, "Tayvan ve ABD arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğu ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumak için neyin gerekli olduğunu Kongreye iletmek için bir fırsat" olarak niteledi.

Tsai'nin, McCarthy'nin yanı sıra ABD hükümeti tarafından yönetilen Amerikan Enstitüsünün Tayvan'dan Sorumlu Başkanı Laura Rosenberger ile görüşmesi bekleniyor.

Tsai'nin ziyaretleri

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün yola çıkmıştı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.

Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien dün yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in itirazlarına rağmen Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmişti. 25 yıl aradan sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi'nin ziyareti Çin ile ABD arasında ipleri germişti.