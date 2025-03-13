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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybı ve hasar henüz bildirilmedi

5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi. Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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