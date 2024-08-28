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Telegram’ın kurucusu Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı

Fransa’da günlerdir gözaltında olan Telegram’ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
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Telegram’ın kurucusu Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'yı terk etmemesi ve 5 milyon Euro kefalet ödemesi şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Telegram kurucusu Durov, geçen ay içlerinde çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere 12 suç ihlali iddiasıyla hakkında açılan adli soruşturma kapsamında, Paris dışındaki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

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