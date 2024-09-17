Titanik'i inşa etmişti: Harland & Wolff'a kayyum atanıyor

Titanik'i inşa eden Harland & Wolff'tan yapılan açıklamada, ağır sanayi şirketinin mali sıkıntılar nedeniyle kayyuma devredileceği bildirildi.

Pazartesi günü yayınlanan bir iş güncellemesine göre, Kuzey İrlanda'da Belfast şehrindeki ikonik gemi üreticisinin yönetim kurulu, bir hesap denetiminin ardından "şirketin bilanço bazında iflas ettiği" sonucuna vardı.

Şirket şimdi, üçüncü bir tarafın şirketin kontrolünü üstlendiği yasal bir süreç olan kayyum atanması sürecine giriyor. Kayyum, işletmeyi kurtarmaya çalışacak. Başarısız olunması halinde kayyum, alacaklılar için mümkün olan en iyi getiriyi elde etmeyi hedefleyecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir danışmanlık şirketi olan Teneo, Harland and Wolff'un kayyumu olarak görev yapacak. Sadece holding şirketi Harland & Wolff Group Holdings plc kayyuma devredilecek. Harland & Wolff'un dört tersanesini kontrol eden operasyonel şirketlerin ticarete devam etmesi bekleniyor.

Teneo'nun, alacaklılar tarafından oylanması gereken yönetim tekliflerini formüle etmek için sekiz haftası var. Yönetim süresi bir yıl sonra otomatik olarak sona erecek ancak Teneo gerekirse mahkemeden veya alacaklılardan uzatma talep edebilecek.

Mali sıkıntı ilk değil

Bu Harland & Wolff'un yaşadığı ilk mali sıkıntı değil. Gemi üreticisi daha önce de 2019 yılında yönetime girmiş, ardından bir İngiliz enerji firması olan Infrastrata tarafından satın alınmıştı.

BBC'nin haberine göre, Harland & Wolff'un sorunları büyük ölçüde gemi inşasının "sermaye yoğun" bir iş olmasından ve paranın çoğunun ürün tesliminde kazanılmasından kaynaklanıyor.

Bu durum, Harland & Wolff'un ABD'li bir kredi kuruluşu olan Riverstone'dan yüksek faizli borçlar almasına yol açmıştı. Bu krediler ve daha geleneksel kreditörlerle yeniden finansmana olanak tanıyacak bir hükümet garantisinin alınamaması arasında, gemi yapımcısının hisselerinin ticareti temmuz ayında askıya alındı.

Şirketin web sitesine göre Harland & Wolff, Aralık 2023'te "1000'inci çalışan kilometre taşına" ulaştıktan sonra şu anda 1.000'i aşkın kişiyi istihdam ediyor.

Pazartesi günkü güncellemesinde şirket, bu sayıyı azaltmak için şu anda önlemler aldığını açıklamadan önce, son yıllardaki çalışan artışına değindi.

Bültende, "Bu duyuruda tartışılan stratejik hedeflerin sonucuna bağlı olarak, temel faaliyetlerimizdeki personel sayısında daha fazla azalma gerekli olabilir," denildi.

Şirket 163 yıllık varlığı süresince, aralarında RMS Titanik'in de bulunduğu bir dizi önemli gemi inşa etti. Eğlence teknelerinin yanı sıra, Kraliyet Donanması gibi müşteriler için askeri kruvazörler de üretti.

Web sitesine göre Harland & Wolff, bugün ticari, kruvaziyer ve feribot, savunma, petrol ve gaz ve yenilenebilir enerji olmak üzere beş pazarda faaliyet gösteriyor. İşletmenin kapatılması ya da küçültülmesinin tüm bu sektörlerdeki gemi inşasını etkileyeceği düşünülüyor.