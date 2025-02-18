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Kanada'da yolcu uçağı tepe taklak iniş yaptı! Uçağın kaza anı ortaya çıktı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptı. Uçağın kaza anı ortaya çıktı!

Haber Merkezi
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Kanada'da yolcu uçağı tepe taklak iniş yaptı! Uçağın kaza anı ortaya çıktı
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ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Kazada 8 kişi yaralanmıştı

Kaza anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı 8 kişinin yaralandığı kazada yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Bunun yanında uçağın kaza anı kameralara yansıdı.

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