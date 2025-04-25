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Trump '1915 olayları' için 'soykırım' demedi

Beyaz Saray, 1915 olaylarının yıl dönümünde "soykırım" ifadesini kullanmayarak Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesiyle anma yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Trump '1915 olayları' için 'soykırım' demedi
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Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanılarak, "Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

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