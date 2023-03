Trump, 4 Nisan'da mahkemeye çıkacak

Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili 4 Nisan’da mahkemeye çıkacağı bildirildi.

CNN'e konuşan dava hakkında bilgisi olan iki kaynağa göre, Trump'ın salı yerel saat ile 14.15 sularında Manhattan ceza mahkemesine çıkması bekleniyor.

Salı öğleden sonra adliye binasında yaya trafiğini azaltarak güvenliği sağlamak için tüm diğer konuların ertelenmesinin planlandığı, Trump'ın mahkemeye çıkacağı süre boyunca diğer tüm dava faaliyetlerinin durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Associated Press (AP) de Trump'ın bugün gelmesinin istendiğini ancak avukatlarının eski başkanın güvenliğinden sorumlu Gizli Servisin güvenlik hazırlıkları yaparken ek zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini yazdı.

Trump hakkındaki iddianamede, porno yıldızı Stormy Daniels’e “sus payı” ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğu belirtiliyor.

Suçlama dosyasının şu an mühürlü olması nedeniyle, açılması için mahkeme kararı gerektiği ve salı yapılacak ilk duruşmaya kadar iddianamenin kopyasının Trump’ın hukuk ekibi ile paylaşılmasının beklenmediği ifade ediliyor.

“Mar-a-Lago’daki malikanesinde saklanamayacak”

Bu sabah NBC’ye konuşan Trump’ın avukatı Joe Tacopina, eski başkanın hakkındaki iddianame üzerine savcılıkla suçlu olduğuna dair herhangi bir pazarlık yapmayacağını, iddianameye karşı “önemli yasal itirazlar” sunmayı planladığını söyledi.

Tacopina, eski başkana salı “kelepçe vurulmayacağını” belirterek, Trump’ın “kesinlikle” gönüllü olarak Manhattan’daki kolluk kuvvetlerine teslim olacağını kaydetti ve “Mar-a-Lago’daki malikanesinde saklanamayacak.” ifadesini kullandı.

CNN’e açıklama yapan Trump’ın diğer avukatı Jim Trusty de Trump’ın hukuk ekibinin, hakkındaki suçlamalarla ilgili duruşma potansiyel olarak başlamadan önce iddianameyi reddetmek için karşı bir başvuru yapacakları bilgisini paylaştı.

Trusty, iddianame kendilerine ulaşmadığı ve henüz bir dava numarası olmadığı için karşı başvuruyu ne zaman yapabilecekleri konusunda "kesin zamanı" bilmediğini ancak "yakında" olacağını belirtti.

New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri

Diğer taraftan, büyük jurinin Trump’ı suçlanmasıyla birlikte, mahkeme binası ve Trump Tower civarı başta olmak üzere New York şehrinde de güvenlik önlemleri olağanüstü şekilde artırıldı.

New York Polis Departmanında (NYPD) bütün memurlar, rütbesine bakılmaksızın bugünden itibaren göreve çağırılırken, şimdilik şehirde kaydadeğer herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı ifade edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın basın sözcüsü Fabien Levy, üst düzey yöneticilerin şehrin güvenliği için birbiri ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, “Başkan emniyet yetkilileri ile irtibat halinde ve NYPD, sahada meydana gelen olaylara yanıt vermeye, New Yorkluları güvende tutmaya her zaman hazır.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis üyelerinin, bugün NYPD, bölge savcılığı ve mahkeme yetkilileri ile bir araya gelerek 4 Nisan’daki tarihi duruşmanın lojistiğini gözden geçireceği belirtildi.

Görüşmelerde, konvoyunun gelişinden başlayarak Trump'ın gözaltına alınma sürecinde neler yapacağı, parmak izinin nasıl alınacağı, sabıka fotoğrafı çekimi ve ardından mahkemeye çıkarılması gibi süreçleri detayları ile değerlendirecekleri ifade edildi.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, dün jürinin hakkında verdiği suçlanma kararını "siyasi" olarak nitelemiş ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu.

"Sus payı" ödemesi

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

Savcılığın, söz konusu ödemenin seçim kampanyası çerçevesinde yasal durumu ve ödeminin şirket kayıtlarına nasıl yansıtıldığı üzerinde inceleme yaptığı ifade edilmişti.