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Trump, Cumhuriyetçi senatörlere ara dönem atamaları için onay çağrısı yaptı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, "hızlıca atama yapılabilmesi için" Cumhuriyetçi Senatörlere, senatonun onayına ihtiyaç duymadan yapabildiği ara dönem atamalarını onaylamaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Trump, Cumhuriyetçi senatörlere ara dönem atamaları için onay çağrısı yaptı
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Trump, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanın hükümette görev alacak adayları seçmesinin ardından Senatoda atamanın gerçekleşmesi için yapılması gereken oylamanın 2 yıla kadar uzayabildiğini kaydetti.

Senato tatile girdiğinde başkanın, senato onayı olmadan yapabildiği ara dönem atamasına işaret eden Trump, hızlıca atama yapılabilmesi için Senatoda liderlik hedefi olan Cumhuriyetçi Senatörlerin, yapacağı ara dönem atamalarını "kabul etmesi gerektiğini" söyledi. 

"Adaylar zamanında göreve gelemedi"

Trump, önceki başkanlık döneminde Senatoda atamaların oylaması için uzun süre beklediklerini, adayların zamanında göreve gelemediklerini belirtti.

Öte yandan, Senato liderliği için adı geçen Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott, John Thune ve John Cornyn, Trump'ın ifadelerine destek verdi.

ABD'de, Senato tatile girdiğinde başkanın yapabildiği ara dönem atamasıyla Senatoda onay alması uzun süren ya da acil durumda gereken atamalar tamamlanabiliyor.

Yapılan ara dönem atamaları, senatonun onaylamaması halinde geçersiz kılınabiliyor.

47. Başkan Trump

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağlamıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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