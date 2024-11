‘Turkish Stones’ markası dünya sahnesinde! Türk doğal taşı Singapur'da görücüye çıktı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Ege Maden İhracatçılar Birliği’nin (EİB) oluşturduğu Maden Sektör Kurulu ‘Turkish Stones’ markasını Singapur’da tanıttı.

Türk ihracatçılar 3 birliğin ortak girişimiyle ‘Turkish Stones’ markası altında yürütülen ‘Land of Stone’ projesi için, bu yıl Singapur’da düzenlenen dünyaca ünlü Dünya Mimarlık Festivali’nde (World Architecture Festival-WAF) yer aldı.

Türk doğal taşı dünya markası yolunda

Turquality desteği alınan ‘Land of Stone’ projesi ile Türk doğal taşının dünya çapında bilinen bir marka haline gelmesi amaçlanırken, festivalin yarışma bölümünde ‘Best Use Of Stone’ (taşın en iyi kullanımı) kategorisine ‘Turkish Stones’ markası sponsor oldu. Singapur’da düzenlenen organizasyona Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu, İMİB TİM Delegesi Orçun Kocaman, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Efe Nalbantoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen, BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin katıldı.

Türk doğal taşlarının ihracattaki payı artırılacak

Turkish Stones markası altında yürütülen bu projenin, Türk doğal taşını küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediğini dile getiren Eyüp Batal, “Proje kapsamında, Turkish Stones markasının bilinirliğini ve ihracattaki payını artırmayı amaçlıyoruz. Türk firmaların dünya pazarındaki önemli karar vericilerle buluşması en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor.” dedi. Projenin adının ‘Land of Stone’ yani, ‘Taşın Ana Vatanı.’ olduğunu söyleyen Eyüp Batal, “Projeye bu ismi verdik çünkü, üzerinde yaşadığımız bu topraklar doğal taş tarihinin başladığı topraklar. Biz de bu tarihten alınan gücü Türk doğal taşının tanıtılması çalışmalarında kullanmak istiyoruz ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Türkiye’de üretim dünya standartlarının üzerinde”

Türkiye’deki doğal taş üretiminin günümüz teknolojilerine uygun, dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgu yapan Eyüp Batal, Türkiye’de çok kaliteli bir üretim gerçekleştirildiğini, gelen talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Batal, bu zenginliğin dünyada daha iyi bilinmesi için çalışmalara devam edildiğine dikkat çekti.

“Dünyanın en prestijli etkinliklerine katılacağız”

Singapur’da düzenlenen WAF ile tanıtım çalışmalarında ilk adımı attıklarını dile getiren Eyüp Batal, “Bundan sonraki süreçte de dünyanın en prestijli etkinliklerine katılmayı hedefliyoruz. Yine projelerimiz çerçevesinde gelecekte Türkiye’nin dünyaca ünlü antik kentleri ve bu kentlerde taşın kullanımını da tanıtmayı hedefliyoruz. Bu yıl Singapur’da son kez düzenlenen WAF, Miami’de devam edecek. Turkish Stones markası ile uzun vadeli hedeflerimiz arasında, bu prestijli etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesi de bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Doğal taşın Oscar’ları sahiplerini buldu

‘Turkish Stones’ markası ile sponsor olunan ‘Best Use of Stone’ (taşın en iyi kullanımı) kategorisinde ödülün sahibi OH HO Residence by Play Architecture oldu. Taşın En İyi Kullanımı Kısa Listesi 2024’te yer alan diğer projeler ise şunlardı: Twentyfour by 3DM Architecture, Abrahamic Family House by Adjaye Associates, Future Car Park by Daniel Statham Studio, SCORPIOS BODRUM by GEOMIM, Seddülbahir Fortress by KOOP Architects / AOMTD (Arzu Ozsavasci Architecture), Jade Apartment by Matrix Design, Sunita Shekhawat Flagship Store and Gallery by Studio Lotus ve Village House by Studio MK27.

Ortak projelerle tüm dünyaya ulaşılacak

Dört yıl sürecek entegre pazarlama faaliyetleri kapsamında, tanıtım filmleri, belgeseller, dijital video içerikleri ve basılı tanıtım materyalleri kullanılacak. Proje ile ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve Fransa gibi ülkelere yoğunlaşılacak. Proje için Turquality komitesi kurulurken, komitenin başkanlığını da İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu üstlendi. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen mimarlarından oluşan danışma kurulu da, projenin geleceğine yön veriyor. Proje ile yurt dışı etkinliklere katılmanın yanı sıra Türkiye’deki mimar, tasarımcı ve sanatçılarla da ortak projeler üreterek dünyaya seslenmek hedefleniyor.