Kalıp ve iskeleciler 2024’ü 210 milyon dolar ihracatla kapatacak

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 4.etapta 2023 yılından itibaren kalıp ve iskele sistemleri tesisi kurarak üretime başlayan Pera Kalıp İskele Sistemeleri A.Ş'nin davetlisi olarak Diyarbakır’a gelen İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar, 15 kişilik heyetle birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikayı gezen Yiğit Yakar, gazetemize sektörün yılsonu hedefleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. İKSD'nin 7 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Yiğit Yakar, sektörde Türkiye geneli yaklaşık 250 firmanın faaliyet gösterdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Mevcutta 44 üyelerinin buluduğunu ifade eden Başkan Yakar, “İKSD üyeleri sektörün yüzde 45'ine hakim durumda. Üyelerimizle yaklaşık 750 milyon dolarlık üretim yapıyoruz. Firmalarımızın birçoğu TSE belgeli. Yani AB uyumlu firmalar. AB normlarında üretim yapma zorunluluğu çok iyi oldu. Bu sayede sektör daha kaliteli üretim yapıyor. Kur baskısı tüm ihracatçılarda olduğu gibi bizim için büyük dezavantajlar yaratıyor. Geçtiğimiz yıl 183 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise sektörümüzün ihracat rakamının 210 milyon dolar civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Merdiven altı firmalarla mücadele genişlemeli

Sektörün en önemli sorunlarından birisinin merdiven altı üretim olduğunu ifade eden Yiğit Yakar, “İnşaat sektörü en çok kaza sıralamasında ülkemizde ikinci sırada, ölümlü kazalarda ise birinci sırada. TSE normlarında üretim yapmak bunun için çok önemli. Ama bu rağmen birçok şantiyede TSE normlu ürünler kullanılmıyor. Bu bilinci artırmak için özellikle yapı denetim ve iş güvenliği firmalarının elemanlarına sunumlar yapıyor ve kalite algısını inşaat sektöründe yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu girişimlerimiz pek çok noktada önemli yararlar sağladı. Bu çalışmalarımızı sürdürerek şantiyelerdeki iş kazanlarını azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci ise ziyaretlerinden dolayı İKSD yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür etti.