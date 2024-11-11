Polisan Holding 2024'ün ilk dokuz ayında 4,5 milyar TL gelir elde etti

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2024 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Holding, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 1,65 milyar TL konsolide gelir elde ederken brüt kârı 383 milyon TL oldu. 3. Çeyrek FAVÖK’ü 308 milyon TL olarak gerçekleşti.

Polisan Holding; 2024 yılının ilk dokuz ayında ise 4,5 milyar TL konsolide gelir kaydetti. Küresel ve bölgesel ekonomide zorlaşan şartlara rağmen Polisan Holding’in Brüt Kâr’ı geçen yılın aynı dönemine göre paralel seyrederek 1,1 milyar TL oldu. FAVÖK 842 milyon TL olurken, FAVÖK marjı da 2,7 puanlık yükselişle yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Dinçerler: Ağırlaşan piyasa koşullarına rağmen FAVÖK performansımızı 3. çeyrekte de koruduk.

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Yılın ilk dokuz ayında ihracat pazarlarındaki zayıf trendin etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda yurt içindeki daralma rekabet koşullarını daha fazla etkilerken, finansman maliyetlerinin yükseldiği, enflasyon-kur makasının daha da açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak tüm bu zorlu piyasa şartlarına rağmen Polisan Holding olarak gerekli önlemlerimizi alarak yolumuza devam ediyoruz. Katma değerleri ürün ve hizmetlerin portföyümüzdeki ağırlığını artırmaya yönelik çalışmalarımızla olumsuz etkileri sınırlıyoruz.

Bir yandan da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Polisan Yapıkim’in Adana fabrikasında 30.000 metrik ton kapasiteli polimer yatırımımızı temmuz ayında tamamladık. Bu yatırım ile kapasite artışı yanında nakliye, ara mamül maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, Poliport’un 5.850 m3 kapasiteye sahip olan 8. tank çiftliğinin yenileme ve modernizasyon yatırımını da tamamladık. Ayrıca, Poliport’un ek kapasite artış projesi için de fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın son çeyreğinde de yurt içi ve dışındaki gelişmelere bağlı olarak önlemlerimizi almaya devam edeceğiz.”