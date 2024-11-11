  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep ve Kahramanmaraş güne depremle başladı
Takip Et

Gaziantep ve Kahramanmaraş güne depremle başladı

Gaziantep ve Kahramanmaraş şehirleri, depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep ve Kahramanmaraş güne depremle başladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:54’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep'te deprem

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 04:54’te Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde deprem meydana geldi.

3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Yeni haftada hava nasıl olacak? Batıda yağmur, doğuda kar etkisini gösterecekYeni haftada hava nasıl olacak? Batıda yağmur, doğuda kar etkisini gösterecekGündem
Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurduMarmaray istasyonunda güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurduGündem

 

Gündem
TBMM'de bütçe maratonu sürüyor: Gündem yeni haftada da yoğun olacak
TBMM'de bütçe maratonu sürüyor: Gündem yeni haftada da yoğun olacak
Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü mesajı: Türkiye'yi zümrüt yeşili ülke yapmaya çalışıyoruz
Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü mesajı: Türkiye'yi zümrüt yeşili ülke yapmaya çalışıyoruz
Ticaret Bakanlığı 43 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirdi
Ticaret Bakanlığı 43 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Dünyanın en iyi yapıları seçildi: Türkiye'den 4 yapı listeye girdi
Dünyanın en iyi yapıları seçildi: Türkiye'den 4 yapı listeye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihçi Murat Bardakçı arasında dikkat çeken 'Trablusgarp' diyaloğu
Erdoğan ile Bardakçı arasında dikkat çeken 'Trablusgarp' diyaloğu