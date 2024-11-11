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Playstore.com'dan dijital televizyon platformu üyeliklerine yönelik kampanya

Türk Telekom’un dijital alışveriş platformu Playstore.com oyun dünyasının yanı sıra diğer eğlence içeriklerine özel kampanyalar da hayata geçiriyor. Playstore.com, yeni kampanyası ile Tod TV, Gain, Exxen, S Sport Plus, D-Smart platformlarına ait üyelikleri avantajlı ödeme seçenekleriyle müşterilerine sunuyor. Ek olarak Playstore.com’da Google Play ve iTunes üyelikleri için de hediye kartları uygun ödeme koşullarıyla satılıyor.

Haber Merkezi
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Playstore.com'dan dijital televizyon platformu üyeliklerine yönelik kampanya
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Türk Telekom, dijital alışveriş platformu Playstore.com dijital TV üyeliği ve hediye kartları kampanyasını müşterilerine sundu.

Kampanya ile Playstore.com kullanıcıları; Tod TV, Exxen, Gain, S Sport Plus, D-Smart gibi dijital TV platformlarını Playstore.com üzerinden avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor.

Platform üyelikleri 1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık olarak satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra Playstore.com müşterileri Google Play ve iTunes üyelikleri için uygun ödeme koşullarıyla hediye kartı satın alabiliyor.

Dijital TV platformlarını ve hediye kartlarını satın almak isteyen müşteriler kredi/banka kartı, tüm operatörlerden mobil ödeme, evde internet müşterilerine özel faturaya ek 12 aya kadar vade farksız taksit, Fibabanka üzerinden 18 aya varan alışveriş kredisi seçenekleriyle ürünleri satın alabiliyor.

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