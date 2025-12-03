Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirterek, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini söyledi.

Karadan saldırı başlatacaklarını kaydeden Trump, “O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var, sanırım yüzde 90'ından fazlasını yok ettik. Karada saldırı çok daha kolay. Onların kullandıkları rotaları biliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, nerede yaşadıklarını biliyoruz ve çok yakında buna da başlayacağız. Uyuşturucuları üreten ve ülkemize satan herkes bu saldırıya maruz kalacaktır” ifadelerini kullandı.