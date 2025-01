Trump gözünü dikmişti! Anket sonuçlandı: Grönland, ABD'ye katılmak istiyor mu?

47. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili ısrarını sürdürürken, ABD merkezli Patriot Polling isimli anket şirketi, Grönland vatandaşlarının konuyla ilgili fikrini araştırdı.

416 kişiyle yapılan anketin sonucuna göre Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılma yönünde olumlu görüş bildirirken %37'si ise ABD'ye katılmaktan yana olmadığını ifade etti. Grönlandlıların %5.5'i ise kararsız kaldı.

Anketin gerçekleştirildiği zaman ile Donald Trump Jr'ın Grönland gezisi aynı günlere denk geldi.

Grönland nüfusunun 55 bin civarında olduğu raporlandı.

Patriot Poll of Greenland



Do you support Greenland joining the United States?



Approve 57% (+20)

Disapprove 37%



Jan. 6-11, 416 surveyedhttps://t.co/XlkX0bKVyM