Trump gözünü dikmişti! Anket sonuçlandı: Grönland, ABD'ye katılmak istiyor mu?

47. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili ısrarını sürdürürken, ABD merkezli Patriot Polling isimli anket şirketi, Grönland vatandaşlarının konuyla ilgili fikrini araştırdı.

Halkın yüzde 57'si ABD'ye katılma konusunda olumlu

416 kişiyle yapılan anketin sonucuna göre Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılma yönünde olumlu görüş bildirirken %37'si ise ABD'ye katılmaktan yana olmadığını ifade etti. Grönlandlıların %5.5'i ise kararsız kaldı.

Anketin gerçekleştirildiği zaman ile Donald Trump Jr'ın Grönland gezisi aynı günlere denk geldi.

Grönland nüfusunun 55 bin civarında olduğu raporlandı.

Patriot Poll of Greenland



Do you support Greenland joining the United States?



Approve 57% (+20)

Disapprove 37%



Jan. 6-11, 416 surveyedhttps://t.co/XlkX0bKVyM — Patriot Polling (@PatriotPolling) January 12, 2025

Trump ne demişti?

Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğuna değinirken Grönland için askeri müdahale seçeneğini de dışlamadığını belirtti.

Danimarka ise Donald Trump'a Grönland için askeri varlığını artırma önerisinde bulunurken, Grönland'ın ABD'ye katılmasına ise karşı çıktı.