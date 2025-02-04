Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük vergilerini erteledi: 2 ülke sınıra 10 bin asker gönderecek

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Trudeau: 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını aktardı.

Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, Amerikalı ortaklarıyla koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı.

Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını ve çalışacağını belirten Trudeau, ayrıca Kanada'nın bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacağını ifade etti.

Trudeau: Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak

Organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceklerini belirten Trudeau, "Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Kanada paylaşımı

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşmasının ardından gümrük vergilerine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, Kanada'nın ABD'nin güvenli bir kuzey sınırına sahip olmasını sağlamayı ve ülkeye fentanil gibi ölümcül uyuşturucuların akışını sona erdirmeyi kabul ettiğini belirtti.

Kanada'nın, 1,3 milyar dolarlık sınır planını uygulamaya koyacağını kaydeden Trump, ülkenin yeni helikopterler, teknoloji ve personelle sınırı güçlendireceğini, Amerikalı partnerleriyle koordinasyonu güçlendireceğini ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracağını bildirdi.

"Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacak

Trump, yaklaşık 10 bin personelin sınırın korunması için çalıştığına ve çalışacağına işaret ederek, Kanada Başbakanı Trudeau'nun bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceğini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacağını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatacağını aktardı.

Trump: Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum ve ben de bunu yapıyorum

Trudeau'nun organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceğini belirten Trump, "Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum ve ben de bunu yapıyorum. Bu ilk sonuçtan çok memnunum ve cumartesi günü açıklanan tarifeler, Kanada ile nihai bir ekonomik anlaşmanın yapılıp yapılmayacağını görmek için 30 günlük bir süre için durdurulacak." dedi.

Trump, Meksika'ya uygulayacağı gümrük vergilerini bir ay erteledi

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı. Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Sheinbaum sınıra 10 bin asker gönderecek

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

Sheinbaum, Trump ile görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada görüşmenin 'iyi' geçtiğini söyledi ve mutabık kaldıkları maddeleri sıralayarak şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Trump ile ilişkilerimize ve egemenliğimize büyük saygı duyduğumuz iyi bir görüşme gerçekleştirdik; bir dizi anlaşmaya vardık:

• Meksika, başta fentanil olmak üzere Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını önlemek üzere kuzey sınırını derhal 10 bin Ulusal Muhafız unsuruyla takviye edecektir.

• Amerika Birleşik Devletleri, Meksika'ya yüksek güçlü silah kaçakçılığını önlemek için çalışmayı taahhüt eder.

• Ekiplerimiz bugün iki alanda çalışmaya başlayacaktır: Güvenlik ve ticaret.

• Gümrük tarifeleri şu andan itibaren bir ay süreyle askıya alındı.

Piyasalar hareketlendi

İki liderin bu açıklamaları piyasaları da hareketlendirdi. Açıklamaların ardından gümrük vergileri nedeniyle günlerdir düşüşte olan S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde yükseliş görülürken, ons altında da geri çekilme yaşandı ve TSİ 19.20 itibariyle 2820 dolardan işlem görüyor.

Trump ve Xi’nin 24 saat içinde telefonda görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefonda görüşecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Xi’nin 24 saat içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini açıkladı. Görüşmede, ABD’nin Çin’e uygulayacağı ek gümrük vergisinin ele alınması bekleniyor.

Trump: Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, o zaman tarifeler çok büyük olacak

Trump, "Bu sadece bir başlangıç hamlesiydi. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, o zaman tarifeler çok büyük olacak." dedi. Trump, "Umarım Çin bize fentanil göndermeyi durdurur, eğer durdurmazlarsa tarifeler önemli ölçüde artacak." diye konuştu.