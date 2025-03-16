Trump nadir kullanılan ‘savaş yetkisini’ devreye soktu! Sınır dışı planında düğmeye bastı
ABD Başkanı Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan "savaş yetkisini" devreye soktu. Venezuela'daki çete üyelerini hedef alan Trump, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin sınır dışı edilmesi planını devreye alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye soktu.
Sadece 3 kez savaş zamanında kullanıldı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan bir yetkiye başvurdu.
Başkana olağanüstü yetkiler veriyor
Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.
Sınır dışı planı devrede
Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyor.
Hukukçular endişeli
Amerikan kamuoyunda ise bazı hukukçular, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için devreye sokulan söz konusu yasanın savaş zamanı dışında kullanılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.