  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump nadir kullanılan ‘savaş yetkisini’ devreye soktu! Sınır dışı planında düğmeye bastı
Takip Et

Trump nadir kullanılan ‘savaş yetkisini’ devreye soktu! Sınır dışı planında düğmeye bastı

ABD Başkanı Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan "savaş yetkisini" devreye soktu. Venezuela'daki çete üyelerini hedef alan Trump, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin sınır dışı edilmesi planını devreye alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump nadir kullanılan ‘savaş yetkisini’ devreye soktu! Sınır dışı planında düğmeye bastı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye soktu.

Sadece 3 kez savaş zamanında kullanıldı 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan bir yetkiye başvurdu.

Başkana olağanüstü yetkiler veriyor 

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

 Sınır dışı planı devrede

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyor.

 Hukukçular endişeli

Amerikan kamuoyunda ise bazı hukukçular, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için devreye sokulan söz konusu yasanın savaş zamanı dışında kullanılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Trump ikinci döneminin ilk savaşını başlattı: ABD Yemen'de Husileri vuruyorTrump ikinci döneminin ilk savaşını başlattı: ABD Yemen'de Husileri vuruyorDünya
Trump gözünü Yemen’e dikti! ABD uçakları böyle havalandıTrump gözünü Yemen’e dikti! ABD uçakları böyle havalandıDünya
ABD’nin Yemen saldırısı küresel ticarette tedirginlik yarattı! Piyasalara nasıl yansır?ABD’nin Yemen saldırısı küresel ticarette tedirginlik yarattı! Piyasalara nasıl yansır?Dünya
Husiler kimdir ve neden gemilere saldırıyor?Husiler kimdir ve neden gemilere saldırıyor?Dünya
Dünya
Arnavutluk'ta TikTok'un erişime kapatılması protesto edildi
Arnavutluk'ta TikTok'un erişime kapatılması protesto edildi
Husiler kimdir ve neden gemilere saldırıyor?
Husiler kimdir ve neden gemilere saldırıyor?
ABD’nin Yemen saldırısı küresel ticarette tedirginlik yarattı! Piyasalara nasıl yansır?
Savaş küresel ticarete ve piyasalara nasıl yansır?
Vatikan’dan dikkat çeken açıklama: Papa’nın tedavisi sürecek
Vatikan’dan dikkat çeken açıklama: Papa’nın tedavisi sürecek
Trump gözünü Yemen’e dikti! ABD uçakları böyle havalandı
Trump gözünü Yemen’e dikti! ABD uçakları böyle havalandı
Husi Siyasi Konseyi: ABD’nin müdahil olması haksızdır, karşılık vereceğiz
Husi Siyasi Konseyi: ABD’nin müdahil olması haksızdır, karşılık vereceğiz