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Trump yönetiminin sınır dışı baskısı artıyor! Binlerce göçmenin kayıtlarda ölü gösterildiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sınır dışı baskısı artıyor. Göçmenlerin ABD'den ayrılmalarını sağlamak amacıyla 6 binden fazla göçmeni kayıtlarda ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ettirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Trump yönetiminin sınır dışı baskısı artıyor! Binlerce göçmenin kayıtlarda ölü gösterildiği iddia edildi
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Trump'ın göçmen politiları ABD'de infial yaratıyor. Trump yönetimi göçmenlere yönelik baskılarını daha da artırıyor. Sınır dışı edilme korkusu göçmenleri zorlarken, yönetimin baskısını giderek artıyor. 

Sınır dışı etmek için binlerce kişinin ölü gösterildiği iddia edildi

Washington Post (WP) gazetesinin, isimleri açıklanmayan dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için yeni adımlar atıyor.

Trump yönetiminin, aralarında Joe Biden döneminde geçici olarak ülkeye kabul edilen ve yasal statülerini kaybedenlerin de olduğu 6 binden fazla göçmeni, hayatını kaybeden kişilere ait bilgilerin yer aldığı veri tabanına ekleyip sistemde ölü göstermek için girişimde bulunduğu öne sürüldü.  

Sosyal güvenlik numaraları iptal edildi

Trump yönetiminin, bu kişileri sistemde ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ederek banka hesabı açmalarını, çalışabilmelerini ve devlet yardımı almalarını engellemeyi, böylece ülkeden kendi istekleriyle ayrılmalarını sağlamayı hedeflediği iddia edildi.

Kimliğini açıklamayan Beyaz Saray yetkilisi, bu kişilerin tamamının suç kayıtlarının bulunduğunu ya da terör faaliyetleriyle bağlantılı olduklarını belirterek, bazı isimlerin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) izleme listesinde yer aldığını ileri sürdü.

Bu kişilerin hangi kriterlere göre seçildiğine dair henüz bilgi paylaşılmazken Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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