Trump yönetimi öğrenci vizesi iptallerini hızlandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, son bir ayda uluslararası öğrencilerin vizelerini ve oturma izinlerini iptal etme çabalarını artırdı.

Yüzlerce öğrencide vize endişesi büyüyor

Yükseköğrenim camiasına yönelik bir haber, analiz ve çözüm platformu olan Inside Higher Ed tarafından yayınlanan araştırmada, yönetimin son haftalarda "yüzlerce öğrenci vizesini hızla iptal ettiği" tespit edildi.

Analizde, "Trump yönetimi son bir ayda öğrencilerin vizelerini ve oturma izinlerini iptal etme çabalarını hızla artırdı ve bu çabaların yavaşlama belirtisi göstermediği" ifade edildi.

5 günde 48 eğitim kurumundaki öğrencilerin vizeleri iptal ediliyor

Çalışmada, beş günlük bir süre içerisinde 48 eğitim kurumunda 147 öğrenci vizesinin iptal edildiği belirtilirken, toplam sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Vize iptallerinin Filistin'e destek gibi konularla sınırlı olmadığının vurgulandığı açıklamada, bazı durumlarda küçük suçların bile gözaltına yol açtığı belirtildi.

Basit nedenlerle gözaltılar arttı

Bir örnekte, Florida Üniversitesi'nde öğrenim gören Kolombiyalı bir lisans öğrencisi, süresi dolmuş bir ehliyetle araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı ​​ve şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) tarafından işletilen bir tesiste tutuluyor.

Raporda ayrıca birçok öğrencinin vizelerinin iptal edildiğinden habersiz olabileceği, bazı küçük kolejlerin federal incelemeye maruz kalma korkusuyla vize iptallerini kamuoyuna açıklamaktan kaçındığı belirtildi.