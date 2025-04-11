  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump yönetimi öğrenci vizesi iptallerini hızlandırıyor
Takip Et

Trump yönetimi öğrenci vizesi iptallerini hızlandırıyor

Inside Higher Ed tarafından yayımlanan analizde, "Trump yönetimi son bir ayda öğrencilerin vizelerini ve oturma izinlerini iptal etme çabalarını hızla artırdı ve bu çabaların yavaşlama belirtisi göstermediği" ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump yönetimi öğrenci vizesi iptallerini hızlandırıyor
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, son bir ayda uluslararası öğrencilerin vizelerini ve oturma izinlerini iptal etme çabalarını artırdı.

Yüzlerce öğrencide vize endişesi büyüyor

Yükseköğrenim camiasına yönelik bir haber, analiz ve çözüm platformu olan Inside Higher Ed tarafından yayınlanan araştırmada, yönetimin son haftalarda "yüzlerce öğrenci vizesini hızla iptal ettiği" tespit edildi.

Analizde, "Trump yönetimi son bir ayda öğrencilerin vizelerini ve oturma izinlerini iptal etme çabalarını hızla artırdı ve bu çabaların yavaşlama belirtisi göstermediği" ifade edildi.

5 günde 48 eğitim kurumundaki öğrencilerin vizeleri iptal ediliyor

Çalışmada, beş günlük bir süre içerisinde 48 eğitim kurumunda 147 öğrenci vizesinin iptal edildiği belirtilirken, toplam sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Vize iptallerinin Filistin'e destek gibi konularla sınırlı olmadığının vurgulandığı açıklamada, bazı durumlarda küçük suçların bile gözaltına yol açtığı belirtildi.

Basit nedenlerle gözaltılar arttı

Bir örnekte, Florida Üniversitesi'nde öğrenim gören Kolombiyalı bir lisans öğrencisi, süresi dolmuş bir ehliyetle araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı ​​ve şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) tarafından işletilen bir tesiste tutuluyor.

Raporda ayrıca birçok öğrencinin vizelerinin iptal edildiğinden habersiz olabileceği, bazı küçük kolejlerin federal incelemeye maruz kalma korkusuyla vize iptallerini kamuoyuna açıklamaktan kaçındığı belirtildi.

Akaryakıtta indirim rüzgarı sona erdi: Benzine zam geliyor!Akaryakıtta indirim rüzgarı sona erdi: Benzine zam geliyor!Ekonomi
Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendiOscar ödüllerine yeni bir kategori eklendiKültür-Sanat
Ticaret savaşları Türkiye için avantajlı mı? Stratejist Hakan Akbaş değerlendirdiTicaret savaşları Türkiye için avantajlı mı? Stratejist Hakan Akbaş değerlendirdiEkonomi

 

Dünya
Çin, iletişim test uydusu fırlattı
Çin, iletişim test uydusu fırlattı
New York'ta nehre helikopter düştü: Siemens'in yöneticisi ve ailesi öldü
ABD'de nehre helikopter düştü: Siemens'in yöneticisi ve ailesi öldü
Trump yönetimi, Filistinli aktivisti sınır dışı etmek için Rubio'nun yazısını kanıt olarak sundu
Trump yönetimi, Filistinli aktivisti sınır dışı etmek için Rubio'nun yazısını kanıt olarak sundu
Aktivistler, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto için büyükelçilik havuzuna kırmızıya boyadı
Aktivistler, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto için büyükelçilik havuzuna kırmızıya boyadı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi
ABD doğruladı: Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti
ABD doğruladı: Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti