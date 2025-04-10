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Ticaret savaşları Türkiye için avantajlı mı? Stratejist Hakan Akbaş değerlendirdi

Çin-ABD ticaret savaşı tam gaz sürüyor. Yüzde 125’e ulaşan tarifelerde ne ABD ne de Çin geri adım atıyor. Hamleler giderek sertleşirken dünya liderlerin açıklamalarına kilitlendi. Peki, tüm bu gelişmeler Türkiye için ne anlama geliyor? Stratejist Hakan Akbaş değerlendirdi.

Betül Meral Sarıiz
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Ticaret savaşları Türkiye için avantajlı mı? Stratejist Hakan Akbaş değerlendirdi
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Çin-ABD arasındaki vergi savaşı giderek kızışırken iki tarafın da yaptığı hamleler hem iş dünyası hem de ülkelerin liderleri tarafından kaygıyla izleniyor.

Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı vergilerin piyasalara doğrudan yansımıştı. ABD’nin Çin’e uyguladığı vergiler yüzde 125’e ulaşırken, Trump diğer ülkeler için ‘iyi niyet’ göstergesi olarak tarifelerde geri adım attı. Trump’ın 90 günlük erteleme açıklaması piyasaları bayram ettirdi.  

Tarifelere ‘Tamam mı Devam mı?”

Stratejist Hakan Akbaş, “Ama bu sadece 90 günlük bir mola. Tarifelere ‘Tamam mı Devam mı?” sorusu hâlâ masada” diyor. Peki, ABD ve Çin tarafında yaşanan bu gelişmeler Türkiye için ne anlama geliyor? NTV’den Murat Caner'e değerlendirmelerde bulunan Hakan Akbaş, “Hem ihracatımız hem de küresel tedarik zincirindeki rolümüz yeniden şekillenebilir” dedi.

“Belirsizlik ve güvensizlik devam ediyor” 

ABD Başkanı Donald Trump’ın hamlelerini değerlendiren Hakan Akbaş, “Tarife Kralı Trump piyasalara boyun eğdi, geri adım attı, 90 gün mola dedi ama itibarını kurtarmak için Çin tarifesini %125’e çıkardı. Belirsizlik ve güvensizlik devam ediyor" dedi.

“Türk Amerikan ilişkileri balayı yaşıyor”

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump’un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi ve Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine dikkat çeken Akbaş, "Türk Amerikan ilişkileri balayı yaşıyor. Ama Trump'a güven olmaz daima B ve C planımız olmalı. Trump'ın anlaşamazsa saldıracağı İran ve masaya oturmadığı için kızdığı Rusya'ya karşı Ankara'ya ihtiyacı var. Beyaz Saray'da Netanyahu'nun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi öven ve Netanyahu'ya ayar veren sözleri çok ama çok değerli" yorumunu yaptı.

“Türkiye gözünü F35'lere çevirdi”

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Akbaş, "Türkiye rotasını parasını ödediği F35'lere çevirdi. CAATSA nın kaldırılması uzun siyasi bir süreç (Kongre'deki lobiler) ancak Trump mutlaka pratik bir yol bulup F35'leri Ankara'ya satacaktır" dedi.

“Türk ihracatçısını Çin dampingine karşı zor bir dönem bekliyor”

Türkiye’nin Çin-ABD ticaret savaşına hazırlıklı olması gerektiğini dikkat çeken Akbaş, Amerika pazarına giremeyecek malların dünyayı istila edeceğine dikkat çekti. Akbaş, Türkiye’nin acilen yerli sanayici için acilen önlem alınması gerektiğini belirterek, “Çin ve Asya'dan Amerika pazarına giremeyecek mallar dünyayı istila edecek. Türkiye yerli sanayisini korumak için ilave gümrük vergileri dahil mutlaka önlem almalı. AB gibi pazarlarda Türk ihracatçısını Çin dampingine karşı zor bir dönem bekliyor. Yüksek tarifeli Çin ve Asya ülkeleri, Güney Amerika ve Türkiye gibi %10 kategorisi ülkelere montaj ve yatırım olarak kayacak” dedi.

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