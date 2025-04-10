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ASEAN ülkeleri, ABD'nin tarifelerine karşı misilleme yapmayacak

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), yaptıkları ortak açıklamada ABD'nin tarifelerine karşı misilleme yapmayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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ASEAN ülkeleri, ABD'nin tarifelerine karşı misilleme yapmayacak
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), tarifeler konusunda ABD ile diyalog talep ettiklerini, misilleme kararı almayacaklarını duyurdu.

ASEAN ülkelerinin ekonomi bakanları tarafından düzenlenen toplantının ardından yayınlanan ortak açıklamada, duyurulan tarifelerin ve etkilerinin endişe verici olduğu belirtildi.

"Diyalog kurmak istiyoruz"

Açıklamada, "ABD ile ticari endişeleri ele almak için açık ve yapıcı bir diyalog kurmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açık iletişim ve işbirliğinin sürdürülebilir bir ilişki için önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ASEAN'ın ABD tarifelerine yanıt olarak herhangi bir misilleme yapmayacağı vurgulandı.

Vergilerde ABD-Çin restleşmesi 

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş ve ABD ile Çin birbirlerine misilleme olarak ek tarifeler uygulayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 9 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını belirtmişti.

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