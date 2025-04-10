Trump'ın yüzde 125'lik gümrük vergilerine Çin'den yanıt: 'Bencil' hamleden korkmuyoruz

Trump'ın %125'lik gümrük vergileri konusunda Çin, ABD'nin 'tüm dünyaya karşı' olan ve çok taraflı ticaret sistemini baltalayan 'bencil' hamlesinden 'korkmayacağını' söyledi.

ABD ve Çin hamleleri ticaret savaşını tırmandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerine ve rakiplerine yönelik bir dizi gümrük vergisi uygulamasının ardından Çin, ABD ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %84'e çıkararak Washington ile arasındaki ticaret savaşını daha da tırmandırdı.

Devlet tarafından işletilen Global Times'a göre, Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, "ABD'nin Çin'e karşı tarifeleri artırması hata üstüne hatadır; Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde baltalıyor" dedi.

Trump onlarca ülkeye zeytin dalı uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Pekin arasındaki ticaret anlaşmazlığının giderek derinleşmesi üzerine Çin ithalatına uygulanan gümrük vergilerini "derhal" yüzde 125'e çıkaracağını söylerken, aynı zamanda onlarca ülkeye zeytin dalı uzattı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, "Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisini derhal yürürlüğe girecek şekilde %125'e çıkarıyorum" dedi.

"Umarım yakın bir gelecekte Çin, ABD ve diğer ülkeleri soyma günlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır" diye ekledi.

Trump, bu duyurusunu, 75'ten fazla ülkeye, Çarşamba günü belirlenen %10'luk taban seviyesinin üzerinde, hatta bazı durumlarda bu rakamın çok daha üzerinde gümrük vergileri uygulanması beklenen tarihten itibaren 90 günlük bir erteleme tanıdığı yönündeki başka bir duyuruyla birleştirdi.

Çin 18 ABD şirketini ticaret kısıtlama listesine aldı

Pekin ayrıca iki ülke arasındaki ticaret savaşında acil bir duraklama belirtisi olmaması üzerine, 18 ABD şirketini ticaret kısıtlamaları listesine aldı ve başka karşı önlemler de aldı.

Çin diğer ülkelerle yakınlaşıyor

ABD'nin gümrük vergileri sıkıntısını hafifletmek için Çin'in diğer ülkelerle ticaret anlaşmalarını güçlendirmek için yakınlaşmaya çalıştığı görülüyor.

Şi Cinping, Güneydoğu Asya ülkelerine gidiyor

Devlet Başkanı Şi Cinping, önümüzdeki hafta Malezya'nın da aralarında bulunduğu Güneydoğu Asya ülkelerini ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Pekin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve AB ayrıca, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini birlikte sürdürme sözü verdi.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'nın perşembe günü bildirdiğine göre, anlaşma Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic arasında sanal toplantıda sağlandı.

İkili, Çin-AB ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması ve ABD'nin sözde "karşılıklı tarifeler" uygulamasına verilecek yanıtlar da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.

Xinhua'nın haberine göre Sefcovic, ABD'nin uyguladığı tarifelerin uluslararası ticareti ciddi şekilde etkilediğini ve AB'nin, uluslararası ticaretin normal işleyişini sağlamak için Çin de dahil olmak üzere diğer DTÖ üyeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.