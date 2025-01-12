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Trump'ın davasına bakan savcı istifa etti

ABD'de, Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve gizli belgeleri saklama soruşturmalarına bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, 10 Ocak 2025'te Adalet Bakanlığından istifa etti.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın davasına bakan savcı istifa etti
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ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları Florida'da malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti. Smith’in istifası, mahkemeye sunulan bir dosyada dipnot olarak belirtildi.

Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında, "Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığından ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump ise seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını söylemişti.

Diğer yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuz ayında düşürülmüştü.

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