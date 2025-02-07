Trump'tan Gazze açıklaması: Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

"Bu konuda hiç acelemiz yok"

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.

Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

"Gazze'de biz bir yatırımcı olacağız"

"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Gazze planına dair detayları paylaştı.

"Gazze Şeridi, savaşın sonunda İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilecekti. Chuck Schumer gibi insanlar ve Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleşmiş olacaklardı" diyen Trump, ABD Senatosu'nun Demokrat Partili Azınlık Lideri Schumer'e gönderme yaptı.

"En büyük ve en görkemli örneklerinden biri olacak"

"ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük geliştirme ekipleriyle birlikte çalışarak, türünün en büyük ve en görkemli örneklerinden biri olacak olan projenin inşasına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacaktı" diyen Trump, "ABD'den gelecek askerlere gerek kalmayacak! Bölgeye istikrar hakim olacak," diye ekledi.

Salı günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Trump, ABD'nin Gazze'de "uzun vadeli bir mülkiyet pozisyonuna" sahip olduğunu düşündüğünü söyledi ve 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelere "kalıcı olarak" yerleştirilmesinden bahsetti. Trump, büyük bir yeniden inşa operasyonunun bir parçası olarak ABD askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasına açık kapı bıraktı.