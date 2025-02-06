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Netanyahu, Trump'ın Gazze planını öncesinde genel hatlarıyla bildiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının genel hatlarını Beyaz Saray'da açıklamadan önce bildiğini belirtti.

AA
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Netanyahu, Trump'ın Gazze planını öncesinde genel hatlarıyla bildiğini söyledi
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Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları sona erince Gazze'ye yönelik planının ne olacağı sorusunun sık sık gündeme geldiğini dile getiren Netanyahu, "Sürekli olarak ertesi günden (İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlanması sonrasından) bahsediyorlardı, işte Trump bambaşka ve yeni bir fikirle geldi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının genel hatlarını Beyaz Saray'da açıklamadan önce bildiğini, dünyanın geri kalanının ise buna "şaşırdığı" yorumunu yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

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