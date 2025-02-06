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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Schaal ile görüştü

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Schaal ile görüştü
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Ticaret Bakanlığının sosyal medyadan hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye ziyarette bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal'ın Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Görüşmede OECD marjındaki işbirliği konuları ile OECD İstanbul Merkezi'nin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bölgesel işbirliğine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede 10 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek OECD Yükselen Pazarlar Forumu ile ilgili olarak hazırlıklar da ele alınmış olup Forum'da uluslararası ticaretin bağlantısallığı ve küresel değer zincirlerinin geliştirilmesi konularının çok taraflı olarak ve üye ülkelerin katılımıyla değerlendirilmesi hususu karşılıklı dile getirilmiştir." denildi. 

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