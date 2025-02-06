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Avrupa Birliği'nin Shein'e tanıdığı süre 27 Şubat'ta sona eriyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Shein'den yasa dışı ürün satışları, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve veri koruma konularında Dijital Hizmetler Yasası kapsamında bilgi talep ederken, şirketin 27 Şubat'a kadar yanıt vermesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği'nin Shein'e tanıdığı süre 27 Şubat'ta sona eriyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein'e, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde yasa dışı içerik ve malların varlığıyla bağlantılı riskler, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında dahili belgeler ve ayrıntılı bilgiler sunmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Shein'den kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin de ayrıntılı bilgi istendiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketiciyi koruma ve kamu sağlığıyla ilgili riskleri azaltmak için alınan önlemler konusunda da bilgi talep edildiği kaydedildi.

Süre 27 Şubat'ta doluyor

Açıklamada, Shein'in 27 Şubat'a kadar gerekli bilgileri sağlaması gerektiği, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

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