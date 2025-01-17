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Trump'tan Hollywood hamlesi: 3 ünlü aktörü "özel elçi" seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hollywood'u yeniden canlandırmak amacıyla Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" olarak seçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan Hollywood hamlesi: 3 ünlü aktörü "özel elçi" seçti
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Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklamada bulunan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hollywood'u yeniden büyük yapmak için bu adımı attığını belirtti.

Trump, açıklamasında, Hollywood'un son 4 yılda gerilediğini savunarak, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Temsilcisi" olarak seçtiğini ilan etti.

Hollywood'un son yıllarda "yabancı ülkelere" çok şey kaptırdığını kaydeden Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi, (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak." ifadesini kullandı.

Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.

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