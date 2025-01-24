Trump'tan Kennedy suikastı kararı: Gizli belgeler açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde gerçekleşen 3 karanlık suikastı aydınlatabilecek kritik bir adım attı. Trump, eski ABD Başkanı John F. Kennedy, kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastları ile ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararnamenin John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerdeki gizliliğin 15 gün, diğer iki suikasta ilişkin belgelerin gizliliğin 45 günde kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanması talimatını içerdiği belirtilirken, Trump’ın seçim kampanyası döneminde söz konusu belgelerin gizliliğini kaldırma sözü verdiği hatırlatıldı.

Trump’ın aynı imza töreninde yapay zeka ile ilgili 2 kararnamenin yanı sıra, Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu oluşturulması, kripto paralarla ilgili yeni bir görev birimi kurulması ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili kararnameleri de imzaladığı kaydedildi.