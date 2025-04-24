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Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur! Barış anlaşmasını artık yapalım

ABD Başkanı Trump, Rusya Devle Başkanı Putin’e çağrı yaptı, “Vladimir, dur! Her hafta 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını artık yapalım!” dedi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur! Barış anlaşmasını artık yapalım
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Socal hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarına tepki gösterdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan seslenerek, “Barış anlaşmasını artık yapalım” çağrısında bulundu.

Trump,  "Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Bu saldırılar gereksizdi ve zamanlaması da çok kötüydü. Vladimir, dur! Her hafta 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını artık yapalım!"

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