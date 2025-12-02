Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını bildirdi. Trump, “Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını aktardı. Trump, “İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ‘Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak’ ve ‘ülkesinde iyi şeyler yapmak için’ çalıştığını belirterek, Suriye'deki durumu ‘Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat’ olarak tanımladı.