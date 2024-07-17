Trump’tan Tayvan’a: Savunma için para ver

ABD Başkan adayı Donald Trump, Çin ile siyasi ihtilafı süren Tayvan’ın savunma için para vermesi gerektiğini söyledi. Bu durum Tayvanlı çip devi TSMC’nin hisselerinde sert düşüşe neden oldu.

Trump salı günü yayımlanan bir röportajında “Bu insanları çok iyi tanıyorum, büyük saygı duyuyorum. Çip işimizin yaklaşık yüzde 100’ünü aldılar. Bence Tayvan savunma için para ödemeli” diye konuştu.

“Tayvan bize hiçbir şey vermiyor” diyen Trump, ABD’nin bir sigorta şirketi gibi olduğu söyledi.

ABD, Tayvan’ın uluslararası arenadaki en büyük destekçisi ve en önemli silah tedarikçisi. Washington’un Güney Kore ve Japonya ile savunma anlaşmaları bulunuyor ancak Birleşmiş Milletler nezdinde Çin’in bir özerk bölgesi olarak tanınan ülkenin ABD ile resmi bir savunma anlaşması yok.

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai ise Trump’ın açıklamasına yanıt olarak ülkenin savunma bütçesini istikrarlı şekilde artırdığını ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. “Daha fazla sorumluluk almak istiyoruz. Kendimizi koruyor ve güvenliğimizi sağlıyoruz”