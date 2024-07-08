Tu-22 bombardıman uçağının kaçırılması son anda engellendi
Rusya Güvenlik Servisi, Ukrayna’nın Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağını kaçırma girişimini engellediğini açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini bildirdi.
FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna özel sevisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi." ifadesi kullanıldı.
Uçağın Ukrayna'ya indirilmesi istendi
Söz konusu operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının dahil olduğu öne sürülen açıklamada, "Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği" belirtildi.