Tunus'ta Türk bayrağı gerilimi: 4 kişi tutuklandı

Ekim ayında seçimlere gidecek olan Tunus'ta, Türk bayrağı gerilimi yaşanıyor. Devlet demiryolu işletmesi olan SNCFT tarafından kullanılan bir binaya Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağı asılınca bir anda ülkenin gündemi değişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası savcılık soruşturma başlattı ve 4 kişi gözaltına alındı.

Kurum özür açıklaması yayınladı

Tartışmaların büyümesi üzerine SNCFT, satın aldığı yeni Tunus bayraklarının arasına “yabancı bir bayrağın” karıştığını söyleyerek özür diledi. Açıklamada, “Ulusal bayrağın göndere çekilmesi egemenliğin ve ulusal birliğin asil bir sembolüdür ve bu sembolizmi ihlal eden herhangi bir davranışa hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez” denildi.

Öte yandan milliyetçiliği körüklemekle suçlanan Cumhurbaşkanı Kais Saied, bir spor müsabakasında bayrağın düzgün şekilde gösterilmediği gerekçesiyle Tunus yüzme milli takımının dağıtılması emrini vermişti.