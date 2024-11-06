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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları toplandı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nin yapılacağını ve zirvenin temasının "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” olacağını ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Kongre Merkezi'nde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da katıldı

Toplantıya, TDT'ye üye ülkelerden Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Zirvenin teması: Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nin yapılacağını ve zirvenin temasının "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” olacağını ifade etti.

Ömüraliyev, zirvenin sonunda 100'den fazla konunun yer aldığı Bişkek Deklarasyonu'nun imzalanacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kulubayev de TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin yakından ilgi gösterdikleri yeşil ekonomi ile ilgili yol haritasının da kabul edileceğini kaydetti.

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