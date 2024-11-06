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Türkiye'nin ham petrol ve doğalgaz üretimi ekim ayında rekor kırdı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ham petrol ve doğalgaz üretiminin ekim ayında rekor kırdığını açıkladı. Bayraktar, “Önümüzdeki dönemde yeni sondaj ve keşiflerle inşallah petrol ve doğal gaz üretimimizi daha da artıracağız” dedi.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin ham petrol ve doğalgaz üretimi ekim ayında rekor kırdı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada, "Ekim ayında hem petrol hem de doğal gaz üretimde tüm zamanların rekoruna imza attık. Önümüzdeki dönemde yeni sondaj ve keşiflerle inşallah petrol ve doğal gaz üretimimizi daha da artıracağız." dedi.

Buna göre, ham petrolde Ekim ayında 3 milyon 361 bin 725 varil ile bugüne kadar olan en yüksek aylık üretim gerçekleştirildi.

29 Ekim 2024 tarihinde 111 bin 280 varil ile günlük üretimde rekor kırıldı.

Doğalgaz üretimi ise 23 Ekim 2024 tarihinde 7 milyon 908 bin 44 m3 ile günlük, 234 milyon 384 bin 17 m3 ile ayın tamamında zirve yaptı.

Bayraktar, "Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" mesajını verdi.

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