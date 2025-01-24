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Türk Kızılayı'na ait yardım tırlarının Gazze'ye geçişi başladı

Türk Kızılayına ait insani yardım malzemelerini taşıyan tırların, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'ye geçişine başlandı.

Haber Merkezi
AA
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Türk Kızılayı'na ait yardım tırlarının Gazze'ye geçişi başladı
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği Gazze'de ciddi gıda, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşanıyor.

Türk Kızılay, büyük yıkıma uğrayan Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Mısır Kızılayı işbirliğiyle El-Ariş'teki gümrüklü depoda Marin-2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesi ve Gazze'ye geçişine başlandı.

Yardım tırı Gazze için yola çıktı

Şimdiye kadar 30'dan fazla insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Süreç, Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanlığı tarafından koordine edilirken, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından Mısır tarafında bekleyen diğer yardım malzemelerinin de hızla Gazze'ye girmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanacak.

Türk Kızılay, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutarken, girecek yardımlarla birlikte bu kapasitenin de artırılması planlanıyor.

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