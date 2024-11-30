Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladı

Zelensky, kontrol ettiği Ukrayna toprakları "NATO şemsiyesi altına" alınabilirse bir ateşkes anlaşması yapılabileceğini öne sürdü. Bu da geri kalan toprakların daha sonra "diplomatik bir şekilde" iadesini müzakere etmesine olanak tanıyor.

Sky News'in baş muhabiri Stuart Ramsay ile yaptığı bir röportajda, Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın savaşı sona erdirme planlarından birinin, Ukrayna'nın NATO'ya katılması karşılığında Kiev'in Moskova'nın aldığı toprakları Rusya'ya devretmesi olabileceği yönündeki medya raporlarına yanıt vermesi istendi.

"Savaşın sıcak aşamasını sona erdirmek için ülkenin işgal edilmeyen bölgelerine NATO üyeliği teklif edilmesi gerekir"

Zelensky, NATO davetinin kendisi Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarını tanıdığı sürece, "savaşın sıcak aşaması"nı sona erdirmek için ülkenin işgal edilmeyen bölgelerine NATO üyeliği teklif edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu da Zelensky'nin Ukrayna'nın işgal altındaki doğu bölgelerinin şimdilik böyle bir anlaşmanın dışında kalacağını kabul etmiş gibi görünüyor.

Volodymyr Zelensky röportajda "Savaşın sıcak aşamasını durdurmak istiyorsak, kontrolümüz altında olan Ukrayna topraklarını NATO şemsiyesi altına almamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve sonra (işgal edilen) Ukrayna topraklarında, Ukrayna onları diplomatik bir şekilde geri alabilir." diye konuştu.

Zelensky, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla Ukrayna toprağı almak için geri gelmeyeceğini garanti altına almak” için ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna başkanı, NATO'nun Kiev'in kontrolü altında kalan Ukrayna bölümünü "derhal" kapsaması gerektiğini söyledi ve Ukrayna'nın buna "çok ihtiyaç duyduğunu, aksi takdirde (onun) geri döneceğini" söyledi.

Zelensky, Trump'ın seçim zaferinden bu yana İngiliz medyasıyla yaptığı ilk röportajında, seçilen başkan hakkında ne düşündüğü soruldu ve "en büyük destekçiye sahip olmak için yeni başkanla çalışmalıyız" dedi.

"Onunla doğrudan çalışmak istiyorum çünkü etrafındaki insanlardan farklı sesler geliyor. Bu yüzden iletişimimizi bozacak kimsenin etrafta olmasına izin vermemeliyiz. Bu yardımcı olmayacak ve yıkıcı olacak. Yeni modeli bulmaya çalışmalıyız. Onunla fikir paylaşmak istiyorum ve ondan haber almak istiyorum." diye ekledi.

Zelensky, çatışma boyunca işgal ettiği Kırım dahil Ukrayna topraklarını Rusya'ya devredeceğini hiç söylemedi.

Böyle bir hareketin Ukrayna anayasası uyarınca izin verilmediğini ve bunun mümkün olmasının tek yolunun, o bölgelerdeki insanların ayrılmayı kabul etmesi olduğunu söyledi.

Daha önce gittiği en ileri nokta, bu yılın temmuz ayında Le Monde ile yaptığı bir röportajda, özgür ve adil bir referandumda oylama yapılırsa bölgelerin Rusya'ya katılabileceğini öne sürmesiydi.

Ancak Kiev'in böyle bir oylama yapmak için bölgeyi tekrar kendi kontrolü altına alması gerektiğini söylemişti.