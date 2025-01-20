Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırski: Hava savunma ve füze sistemleri oluşturmak için çalışıyoruz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ukrayna'nın "1+1" televizyon kanalına verdiği röportajda, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesinde en yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk şehri yönündeki durum hakkında bilgi paylaşan Sırskiy, Rus ordusunun şehre yoğun saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Sırskiy, "Düşman onu (Pokrovsk) ele geçirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. Biz de şehrin ele geçirilmesini engellemek için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Pokrovsk'a saldırılar düzenlemesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Sırskiy, buradaki çatışmalarda Rusların Ukrayna ordusuna göre daha çok kayıplar verdiğini iddia etti.

Sırskiy, son dönemlerde uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki hedeflere gerçekleştirdikleri saldırıların amaç ve önemine değinerek, bu saldırılar nedeniyle Rus ordusunun mühimmatının önemli ölçüde azalmaya başladığını savundu.

"Şu anda insansız bileşenimizi oluşturuyoruz"

Ukrayna ordusunun 2024'te Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırının önemine işaret eden Sırskiy, söz konusu bölgeye girerek Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik yoğun saldırılarını önlediklerini belirtti.

Sırskiy, savunmada kalarak savaşı yenmenin imkansız olduğunu dile getirerek, bu yüzden saldırıları düzenlemek için Ukrayna ordusunun elindeki avantajları sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Rus ordusuna karşı insansız hava araçlarını (İHA) etkili şekilde kullandıklarına dikkati çeken Sırskiy, "Dünyada İnsansız Sistemler Kuvvetlerini ilk biz oluşturduk. Şu anda insansız bileşenimizi oluşturuyoruz. Robotik platformları aktif olarak geliştiriyoruz, kara muharebe platformları geliştiriyoruz." dedi.

Yerli hava savunma ve füze sistemini oluşturmaya çalışıyoruz

Sırskiy, yerli hava savunma ve füze sistemini oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Yaratma kapasitesi ve yeteneğimiz var. Umarım özellikleri Patriot'tan (ABD'nin hava savunma sistemi) daha düşük olmaz." dedi.

Rus ordusunun, Kasım 2024'te Ukrayna'ya "Oreşnik" adı verilen füze ile düzenlediği saldırıya değinen Sırskiy, söz konusu füzeyi imha edecek hava savunma sistemine sahip olmadıklarını kaydetti.

Dünyada, orta menzilli Oreşnik tipi füzeyi düşürebilecek birkaç sistemin mevcut olduğunu ama şimdilik kendilerinde bulunmadığını aktaran Sırskiy, "Biz de böyle bir sisteme sahip olmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Hava savunma sistemi ile beraber etkili füze sistemini de oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Sırskiy, "Bu bizi sadece hava savunma sistemi değil, aynı zamanda füze savunma sistemi olacak şekilde kendi hava savunma sistemimizi oluşturmaya teşvik ediyor. Bu ayrıca bizi böyle bir sistemi elde etmek için müttefiklerimizle aktif olarak müzakere etmeye teşvik ediyor. Çalışmalar sürüyor, bu yönde aktif olarak çalışmalar yapılıyor. Umarım en kısa zamanda bizim için istenilen sonuca ulaşırız." dedi.