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Umman: İran-ABD nükleer görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ve ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Umman: İran-ABD nükleer görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek
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Umman'dan İran-ABD nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklama geldi. 

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek"

Busaidi, "Bu pazar günü Maskat’ta yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden yegane yol olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerinin 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılması bekleniyordu.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

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