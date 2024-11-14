Ünlü havayolu şirketi iflasını duyurdu: Çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı
Florida merkezli ünlü havayolu şirketi Spirit Airlines, Frontier Airlines ile yürüttüğü birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından iflas sürecine girdi. Bu gelişmeyle birlikte çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı, 23 adet eski Airbus uçağı satışa sunuldu.
Wall Street Journal'ın haberine göre, 1983 yılında Florida’da kurulan ünlü Spirit Airlines, Frontier Airlines ile yaptığı birleşme görüşmelerinden sonuç alamayınca iflas sürecine girdi.
Şirkete yakın kaynaklar, birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Spirit Airlines’ın iflas koruma başvurusuna hazırlandığını belirtiyor.
Şirket hisseleri düştü
Ekonomik kriz nedeniyle iflasın eşiğine gelen havayolu şirketi, bu kararla birlikte binlerce çalışanının işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
İflas haberi sonrası şirket hisseleri düşerken, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı.
Spirit Airlines ayrıca 23 adet eski Airbus uçağını 519 milyon dolar bedelle satışa sundu.