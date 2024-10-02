Ünlü pastane devi 125 yılın sonunda iflas etti

Berlin’in köklü fırınlarından Mälzer, 125 yılın ardından eylül ayı sonunda, ekonomik baskılara daha fazla dayanamayarak faaliyetlerini durdurdu.

Fırın, Steglitz, Wilmersdorf ve Schöneberg'deki beş şubesi ile şehrin batısındaki pazar tezgahlarını da kapsayan geniş bir hizmet ağına sahipti. Artan maliyetler, bu geleneksel işletmeyi etkileyerek iflasa sürükledi.

Artı49'dan aktarılan bilgilere göre, şirket yaz aylarında olduğu durumun içerisinden çıkmak umuduyla iflas başvurusu yaptı. Fakat yapılan girişimler sonuçsuz kaldı ve fırın için geri dönüş olmadı.

Neden kapandı?

Kapanmanın arkasında yatan nedenler arasında artan hammadde ve enerji maliyetleri ile personel eksikliği olduğu öğrenildi.

Aile, Steglitz'deki son şubenin kapısına bıraktıkları notla ve web sitelerindeki açıklama ile yıllardır kendilerini destekleyen müşterilerine teşekkür etti.

1899'da açılmıştı

Mälzer Fırını’nın kökleri, 1899 yılında Berlin'de açılan “İlk Rhineland Fırını”na kadar uzanıyor. 1915 yılından beri Steglitz'deki Ahornstraße'deki dükkan, bölgedeki simge mekanlardan biri haline gelmişti.