Ürdün Kralı'ndan mülteci çıkışı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriyeli mültecilerin geleceğinin, onlara ev sahipliği yapan ülkelerde değil, kendi ülkelerinde olduğunu belirterek, "ana vatanlarına geri dönebilecekleri zaman gelene kadar onlara destek verilmesi" çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı Abdullah, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Kral Abdullah, konuşmasında, "Suriyeli mültecilerin geleceği, onlara ev sahipliği yapan ülkelerde değil, kendi ülkelerindedir. Ancak evlerine dönene kadar hepimiz onlar için doğru olanı yapmalıyız." dedi.

"Mülteciler bizim kardeşlerimizdir, kendilerini yurtlarından eden krizleri sona erdirmede onları desteklememiz için ülkelerimize bakıyorlar ve bu zorlu hayata dayanabilmek için uluslararası topluma güveniyorlar." diyen Kral Abdullah, ancak geçen aylarda "uluslararası finansmandaki ciddi eksiklik nedeniyle birçok kurumun yardımı kesmek zorunda kaldığına" dikkati çekti.

"Mülteciler artık geri dönmekten çok uzak"

"Gerçek şu ki mülteciler artık geri dönmekten çok uzak. Aksine, kriz devam ettikçe daha fazla Suriyelinin ülkelerini terk etmesi muhtemeldir” ifadelerini kullanan Kral Abdullah, Ürdün'ün daha ​​fazla mülteciye ev sahipliği yapacak gücü ve gerekli kaynaklarının olmadığını söyledi.

Filistin davasına da değinen Kral Abdullah, dünya Filistin-İsrail çatışmasının sona erdirilmesine ve Orta Doğu'daki temel sorunun çözülmesine yardım edene kadar bölgedeki acıların devam edeceğini kaydetti.

Filistinlilerin geleceğine dair belirsizliğin devam etmesi halinde bu çatışmaya siyasi çözüm üzerinde anlaşmanın imkansız hale geleceğini belirten Kral Abdullah, adaleti ve barışı sağlamadaki gecikmelerin sonsuz şiddet döngülerini ateşlediğinin altını çizdi.

Filistinliler açısından 2023 yılını "son 15 yılın en şiddetli ve kanlı yılı" olarak nitelendiren Kral Abdullah, İsraillilerin ulusal kimliklerini ifade etmeye ve savunmaya giriştiklerini, Filistinlilerin ise ulusal kimliklerini ifade etme ve gerçekleştirme konusunda aynı haklardan mahrum bırakıldıklarının görüldüğüne işaret etti.

"Kudüs'ün kimliğini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Kral Abdullah, "(Yahudi) Yerleşim birimleri inşa edilmeye devam edilirken, arazilere el konulurken ve evler yok edilirken insanlar küresel adalete nasıl güvenebilirler? Yardımımıza ihtiyacı olanlara BM kararlarına itibar kazandıracak uluslararası dayanışma nerede?" ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Kudüs'ün uluslararası endişe ve ilginin odağı olmaya devam ettiğini ve Ürdün'ün, İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik vesayeti gereği Kudüs'ün kimliğini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.